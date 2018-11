Ade Himmelsscheibe - Hallo Pferdekopf

Spektakuläre Funde

Berlin (dpa) - In der großen Archäologie-Ausstellung in Berlin steht ein Wechsel an: Statt der bronzezeitlichen Himmelsscheibe von Nebra ist von Mittwoch an (7. November) im Martin-Gropius-Bau ein aus Hessen stammender Pferdekopf zu sehen, der einst zu einem römischen Reiterdenkmal gehörte.