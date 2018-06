Al Pacino dreht erstmals mit Quentin Tarantino

Neues aus Hollywood

In Quentin Tarantinos neuem Film wird Al Pacino einen Schauspielagenten spielen. Foto: Will Oliver/EPA

In Quentin Tarantinos neuem Film wird Al Pacino einen Schauspielagenten spielen. Foto: Will Oliver/EPA

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Al Pacino (78) will erstmals für Regisseur Quentin Tarantino vor die Kamera treten. Neben den Hauptdarstellern Leonardo DiCaprio und Brad Pitt soll der Altmeister in «Once Upon a Time in Hollywood» mitspielen