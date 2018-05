Alexander Gerst twittert Playlist zum Start ins All

Auf der Rampe in Baikonur wolle er unter anderem «Heute hier, morgen dort» von Hannes Wader sowie «Astronaut» von Sido und Andreas Bourani hören, teilte der Wissenschaftler aus Künzelsau (Hohenlohekreis, Baden-Württemberg) per Twitter mit.

Auf den ersten Platz seiner Playlist stellte er die Musik der TV-Zeichentrickserie «Captain Future». Gerst startet am 6. Juni zur Internationalen Raumstation ISS. Es ist seine zweite Mission im All.

Für seine Liste hatte «Astro-Alex» bei Twitter um Tipps gebeten - auf den Vorschlag «Über den Wolken» (Reinhard Mey) antwortete er: «Hatte ich letztes Mal dabei!» Bei seinem ersten Start 2014 hörte Gerst zum Röhren der Raketentriebwerke unter anderem auch «Major Tom (Völlig losgelöst)» von Peter Schilling und «Rückenwind» des deutschen Hip-Hop-Sängers Thomas D.. Auf der Plattform in Baikonur läuft eine Stunde vor dem Start während der Drucktests Musik über Funk.

Gerst veröffentlichte auch eine Liste von Liedern, die er auf der ISS rund 400 Kilometer über der Erde abspielen will. Darunter ist etwa «Riders On The Storm» (The Doors) und «Learning To Fly» (Tom Petty).