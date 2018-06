Alexander Zverev in Wimbledon nur an Nummer 4 gesetzt

Traditionsturnier

Alexander Zverev ist in Wimbledon an Position vier gesetzt. Foto: Friso Gentsch

London (dpa) - Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev ist in Wimbledon nur an Nummer vier gesetzt. Titelverteidiger Roger Federer führt die Setzliste für das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison vor dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien und dem Kroaten Marin Cilic an.