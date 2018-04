Alice Merton: Fallon, Echo und «Lash Out»

Über 1 Million wurde ihr Single-Debüt verkauft und weit mehr als 130 Millionen Mal gestreamt. Und der Erfolg kam ganz in Eigenregie: Die gebürtige Frankfurterin und Selfmade-Künstlerin hatte kurzerhand mit Paper Plane Records ein eigenes Label gegründet und sich damit maximale künstlerische Freiheit gesichert.

Jetzt legt die Tochter eines britischen Vaters und einer deutschen Mutter mit dem Song «Lash Out» nach. Jimmy Fallon hat «No Roots» als catchy beschrieben und das könnte er auch über «Lash Out» sagen, bei dem Alice Merton allerdings noch eine Schippe Drive draufgelegt hat.

Und am Donnerstag hat die Popakademie-Absolventin und Musikautorenpreis-Gewinnerin zudem ordentlich in Berlin zu tun. Die Senkrechtstarterin ist in der Kategorie «Künstlerin Pop National» nominiert und wird neben ihrem zusätzlichen Job als Presenter auch mit Teenie-Idol Shawn Mendes auftreten. Dem folgt Jimmy Fallon übrigens auch auf Twitter.