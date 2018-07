Amanda Seyfried: Meine Ahnen stammen aus Deutschland

«Es ist schon sehr lange her, aber die Ahnen meiner Familie stammen aus Deutschland und Schottland», sagte Seyfried. Sie selbst kam 1985 in Allentown (Pennsylvania) zur Welt. «Ich bin so amerikanisch, amerikanischer geht es kaum», witzelte die Schauspielerin.

Seyfried nahm auch Bezug auf die Herkunft ihres Nachnamens. «Wenn man zurückgeht in unserem Stammbaum, hießen wir früher angeblich Siegfried. Aber der Name wandelte sich mit der Zeit in Seyfried. Ich bin also irgendwie deutsch.»

Derzeit ist Seyfried im Musical-Film «Mamma Mia! Here We Go Again» in den Kinos zu sehen. Die Rolle der Tochter Sophie, die sie darin spielt, hatte sie schon 2008 im ersten Teil verkörpert.