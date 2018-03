Amy Poehler gibt ihr Regie-Debüt

Poehler will selbst auch eine Hauptrolle spielen und den Netflix-Film mitproduzieren. «Wine Country» dreht sich um langjährige Freundinnen, die im kalifornischen Wein-Gebiet Napa Valley einen 50. Geburtstag feiern. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in Napa und in Los Angeles beginnen. Poehler führte zuvor bei einigen Folgen der Comedy-Serie «Parks and Recreation» Regie, in der sie auch die Hauptrolle spielte.