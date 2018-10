André Heller wäre in Berlin fast auf Abwege geraten

Künstler

Berlin (dpa) - Der in Wien geborene Künstler André Heller (71) wäre in seiner Jugend in Berlin fast vom Pfad der Tugend abgekommen. 1964 habe er sich als 17-Jähriger beim damals legendären Regisseur Walter Felsenstein als Assistent bewerben wollen, schilderte er in einem Interview mit der «Berliner Zeitung».