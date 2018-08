Angelo Kelly schwärmt von seinem Vater

Sänger

Angelo Kelly 2015 in der Talkshow 3nach9 bei Radio Bremen. Foto: Ingo Wagner

Bad Vilbel (dpa) - Der Sänger Angelo Kelly ist ein großer Fan seines verstorbenen Vaters. «Er hatte ein großes Herz, ein unfassbares Charisma, das pure Leben», sagte das jüngste Mitglied der Band «Kelly Family» am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel in Hessen.