Argentinien nominiert für WM Perez nach

Offensivspieler Perez von River Plate ist 32 Jahre alt; er gab sein Debüt in der Seleccion vor neun Jahren. Bei der WM 2014 in Brasilien wurde Perez in drei Spielen eingesetzt.

Lanzini, der für den Premier-League-Club West Ham United spielt, hatte sich im Training in Barcelona einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Auswahltrainer Jorge Sampaoli muss bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zudem auf Stammkeeper Sergio Romero (Knieprobleme) verzichten. Ihr erstes WM-Spiel bestreiten die Argentinier am 16. Juni in Moskau gegen Island.