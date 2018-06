Argentiniens Sampaoli liest bei Pk komplette Startelf vor

«Der Grund für die frühe Festlegung ist, weil wir wirklich wissen, was wir tun wollen. Wir haben heute schon mit unserer Startelf trainiert und ich halte es nicht für nötig, diese Informationen geheim zu halten», sagte der Coach einen Tag vor dem Aufeinandertreffen mit dem Debütanten am 16. Juni in Moskau.

Neben Superstar Lionel Messi darf Sergio Agüero in der Sturmspitze beginnen, Maximiliano Meza und Angel di Maria kommen auf der Außenbahn zum Einsatz. Im Tor setzt Sampaoli nach dem Ausfall von Stammkeeper Sergio Romero auf Willy Caballero.

Island halte er für «ein starkes Team», sagte der frühere Nationaltrainer Chiles. Sampaoli erwartet, dass «es hart wird, sich Chancen zu erspielen». Verzichten wird der zweimalige Weltmeister auf Gonzalo Higuain und Paulo Dybala. «Wir müssen genau verstehen, was Messi braucht und er muss auch wissen, was seine Teamkameraden brauchen», betonte Sampaoli vor dem Auftakt.