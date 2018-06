Argentiniens Nationalspieler Lanzini erfolgreich operiert

Kreuzbandriss

Manuel Lanzini ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Foto: Simon Cooper

Manuel Lanzini ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Foto: Simon Cooper

Bronnitsy (dpa) - Argentiniens verletzter Nationalspieler Manuel Lanzini ist erfolgreich an seinem rechten Knie operiert worden. Lanzini hatte sich vor einer Woche im Training im Vorbereitungscamp in Barcelona einen Kreuzbandriss zugezogen und verpasst daher die WM in Russland.