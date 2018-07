Argentinischer Schiedsrichter Pitana pfeift WM-Finale

Bereits der fünfte WM-Einsatz

Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana darf das Finale der Weltmeisterschaft pfeifen. Foto: P. Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press

Moskau (dpa) - Nach dem Eröffnungsspiel leitet der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana auch das Finale bei der Fußball-WM in Russland. Der 43-Jährige wurde vom Weltverband FIFA für das Duell von Frankreich und Kroatien am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau nominiert.