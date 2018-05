Ariana Grande kommentiert, Millie Bobby Brown löscht Foto

Brown postete am Samstag ein Foto bei Instagram, auf dem sie ihren Freund Jacob Sartorius (15) im Mondlicht küsst, wie mehrere US-Medien am Sonntag berichteten. Der Popsänger stellte dasselbe Foto auf seine Seite. «Ich durfte nicht mal das Haus verlassen bis ich 20 Jahre alt war», kommentierte Grande daraufhin süffisant und spielte damit offensichtlich auf das jugendliche Alter der beiden Verliebten an.

Der Kommentar wurde von vielen Nutzern als Witz aufgefasst. Allerdings löschten Brown und Sartorius das Kuss-Foto später. Stattdessen teilten beide ein zahmeres Bild, auf dem der 15-Jährige seine Freundin huckepack trägt.

Grande und Brown sollen sich den Berichten zufolge häufiger privat austauschen. Anfang des Jahres teilte Millie Bobby Brown Nachrichten, in denen Grande ihr Kleid für die Verleihung der Golden Globes lobte.