Ariana Grande ohne Verlobungsring auf der Bühne

Gerüchte

New York (dpa) - US-Sängerin Ariana Grande (25) ist ohne Verlobungsring aufgetreten - und hat damit Berichte befeuert, es krisele in ihrer Beziehung zu Schauspieler Pete Davidson (24). In der Aufzeichnung der NBC-Fernsehshow «A Very Wicked Halloween» sang sie am Dienstag den Song «The Wizard and I». Auf Videos, die von Zuschauern veröffentlicht wurden, ist ihr blanker Ringfinger zu sehen.