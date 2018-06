Armani-Debüt mit 31: Argentinien wechselt den Torhüter

Im entscheidenden WM-Gruppenspiel des Vize-Weltmeisters gegen Nigeria mit dem deutschen Trainer Gernot Rohr gibt nun der 31 Jahre alte Franco Armani sein Debüt im Tor der Albiceleste um Superstar Lionel Messi. Neben ihm stürmt am Abend erstmals bei dieser WM von Beginn an Gonzalo Higuain. Sergio Agüero, bisher einziger argentinischer Torschütze in Russland, sitzt auf der Bank.

Sergio Romero, Stammtorhüter und 94-maliger Nationalspieler, war wegen einer Knieverletzung für die WM ausgefallen. Caballero hatte beim 0:3 gegen Kroatien in seinem erst fünften Länderspiel mit einem groben Patzer das 0:1 durch den Frankfurter Ante Rebic verschuldet. Zudem stellt Sampaoli im dritten Spiel offenbar erneut das System um und lässt sein Team im 4-4-2 agieren.

Rohr bietet auch im dritten Spiel den gebürtigen Berliner Leon Balogun in der Innenverteidigung auf. Der in St. Petersburg geborene Abwehrspieler Bryan Idowu steht ebenfalls in der Startelf.