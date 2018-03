Arsenal und Atlético vor Einzug ins Viertelfinale

Für Arsenal traf der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan in der 15. Minute nach einer Einzelleistung mit einem abgefälschten Schuss zur Führung in Mailand. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte streifte ein weiterer Versuch des Armeniers die Latte, kurz darauf erhöhte Aaron Ramsey für die Londoner nach feinem Zuspiel von Mesut Özil.

Saul Ñíguez erzielte per Distanzschuss das 1:0 für Atlético (22.). Diego Costa (47.) war danach per Abstauber für den zweimaligen Champions-League-Finalisten der vergangenen Jahre erfolgreich, Koke besorgte den Endstand (90.).

Olympique Lyon machte mit dem 1:0 (0:0) bei ZSKA Moskau einen großen Schritt auf dem Weg zum Finale im eigenen Stadion am 16. Mai. Marcelo (68.) köpfte das Siegtor, als Russlands Torwart-Routinier Igor Akinfejew bei einem Eckball nicht gut aussah.

Auch Sporting Lissabon, das Viktoria Pilsen zu Hause 2:0 (1:0) schlug, und Olympique Marseille nach dem 3:1 (2:1) gegen Athletic Bilbao können auf den Viertelfinal-Einzug hoffen. Lazio Rom kam daheim nur zu einem 2:2 (0:0) gegen Dynamo Kiew, der Ex-Dortmunder Ciro Immobile erzielte für Lazio das zwischenzeitliche 1:1 (54.).