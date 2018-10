Aufregung bei Flug von Harry und Meghan

Der Pilot ihres Flugzeugs unterbrach in letzter Minute die Landung am Flughafen in Sydney, wie australische Medien am Freitag berichteten. Ein anderes Flugzeug hatte sich auf der Landebahn befunden. Beim zweiten Versuch konnte die Maschine dann sicher landen.

Harry (34) und Meghan (37) hatten sich am Freitagmorgen von den Bewohnern des Pazifik-Inselkönigreichs Tonga verabschiedet. Schaulustige säumten den Weg von Meghan - sportlich-elegant in einem blauen Blusenkleid - und Harry am internationalen Flughafen Fua'amotu.

Zuvor hatten Schüler des Tupou-College die Herzogin von Sussex so heftig zum Lachen gebracht, dass sie Tränen in den Augen hatte. Die Jungen sangen ein Lied über Tongas Stechmücken, bei dem sie auch die Geräusche und den Flug der Insekten nachstellten.

Am Vorabend hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex ein Dinner mit Tongas König Tupou VI. besucht. Die schwangere Meghan ist mit ihrem Ehemann Prinz Harry auf einer Pazifikreise. In Sydney nehmen die beiden Royals am Abschluss der Invictus Games - einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten - teil. Am Sonntag geht es weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach Großbritannien zurückreisen.