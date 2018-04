Azet verdrängt Frei.Wild von der Spitze

Frei.Wild sind mit «Rivalen und Rebellen» nun Zweite. Neu auf der Drei steht die Fun-Metalband J.B.O mit «Deutsche Vita». Rea Garvey rutscht mit «Neon» vom zweiten auf den vierten Platz ab. Der Berliner Rapper MC Bomber platziert sein neues Album «Gebüsch» auf der Fünf.

An der Spitze der Single-Charts gab es keine Veränderung: Marshmello & Anne-Marie («Friends») führen vor Olexesh feat. Edin («Magisch») und Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen («These Days»). Bester Neueinsteiger ist der kanadische Musiker The Weeknd mit «Call Out My Name» auf Sieben.