Backstreet Boys starten Deutschland-Tour in Hannover

Nach Gastspiel in Las Vegas

lange her: die Backstreet Boys 1997 bei einem Auftritt in Hannover. Foto: Wolfgang Weihs

Hannover (dpa) - Die Backstreet Boys spielen auf ihrer DNA World Tour im kommenden Jahr auch fünf Konzerte in Deutschland. Der Auftakt findet am 21. Mai in Hannover statt, wie die Veranstalter am Freitag ankündigten.