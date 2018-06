Barbara Schöneberger sagt, sie putze gerne Klos

Das ist fast der einzige Moment in meinem Arbeitsalltag, in dem ich das Gefühl habe, jetzt wirklich etwas bewegt und eine Verbesserung herbeigeführt zu haben. Wann kann man das schon mal von seiner Arbeit sagen?» Andere Haushaltsarbeiten gehen ihr allerdings nicht so leicht von der Hand: «Es gibt auch Sachen, die ich nie mache, dazu gehören Rasen mähen, Fahrradreifen aufpumpen und Ölstand messen. Das mach ich nicht.»