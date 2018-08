Barcelona mit 3:0-Pflichtsieg in die neue Saison

Lionel Messi (64. Minute/90.+3) und Coutinho (83.) trafen am Samstagabend für den spanischen Fußball-Meister. Der Chilene Arturo Vidal wurde nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Barça in der 85. Minute für Sergio Busquets eingewechselt. Real Madrid bestreitet das erste Saisonspiel am Sonntag gegen den FC Getafe.