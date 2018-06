Belgien-Verteidiger Kompany bangt um WM-Teilnahme

«Einen Spieler wie Vincent will man nicht verlieren», sagte Trainer Roberto Martinez. Kompany hatte in der zweiten Halbzeit mit Leistenbeschwerden den Platz verlassen. Schon die EM 2016 hatte der 32-Jährige von Manchester City verpasst, damals wegen einer Beinverletzung. Coach Martinez muss bis Montagmittag seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die WM in Russland nominieren.