Belgien fliegt mit angeschlagenem Kompany nach Russland

Zuletzt erlitt der Profi von Premier-League-Champion Manchester City eine Leistenverletzung und konnte in der Folge kein Testspiel mehr absolvieren, auch nicht die Generalprobe gegen Costa Rica (4:1) am Montag in Brüssel.

Zum ersten Spiel gegen Panama am 18. Juni in Sotschi dürfte es für den Routinier eng werden. «Bis 24 Stunden vor dem Auftakt gegen Panama können wir noch einen Tausch vornehmen. Wir brauchen diese sieben, acht Tage mit Vincent», hatte Trainer Roberto Martínez bei der Nominierung vor einer Woche gesagt. Offenbar gab es beim Abflug nun keine Zweifel mehr an Kompanys Turniertauglichkeit. Laurent Ciman hält sich als Ersatzmann für eine mögliche Nachnominierung bereit.