Bericht: Danny Boyle möchte 25. James-Bond-Film drehen

Neues 007-Abenteuer

New York/Los Angeles (dpa) - Der britische Oscar-Preisträger Danny Boyle (61/«Slumdog Millionär») soll am nächsten James-Bond-Film arbeiten. Das habe der Drehbuchautor und Regisseur am Mittwochabend am Rande einer Filmveranstaltung in New York bestätigt, berichtete die Zeitschrift «Metro New York».