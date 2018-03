Berlin plant Archäologie-Schau der Superlative

«Bewegte Zeiten»

«Bewegte Zeiten» in Berlin: Die Ausstellung wird im Herbst die spektakulärsten archäologischen Funde und Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre aus allen deutschen Bundesländern zeigen. Foto: Paul Zinken

«Bewegte Zeiten» in Berlin: Die Ausstellung wird im Herbst die spektakulärsten archäologischen Funde und Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre aus allen deutschen Bundesländern zeigen. Foto: Paul Zinken

Berlin (dpa) - Mehr als 1000 archäologische Funde aus ganz Deutschland werden im Herbst in Berlin in der großen Schau «Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland» zu sehen sein.