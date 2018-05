Berlinale-Preisträger Alexander Askoldov gestorben

Abschied

Göteborg (dpa) - Der russische Regisseur Alexander Askoldov, der mit seinem Film «Die Kommissarin» einst großes Aufsehen auf der Berlinale erregte, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in der Nähe von Göteborg in Schweden, wie seine Frau der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.