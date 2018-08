Beyoncé: Zwillinge kamen mit Not-Kaiserschnitt zur Welt

Schwerer Eingriff

New York (dpa) - Die US-Sängerin Beyoncé (36) hat Details über die schwierige Geburt ihrer Zwillinge vor gut einem Jahr öffentlich gemacht. «Ich wog 99 Kilogramm am Tag der Geburt von Rumi und Sir», sagte sie in einem am Montag veröffentlichten Interview der Zeitschrift «Vogue».