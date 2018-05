Bierhoff bestätigt: Merkel will DFB-Team am Sonntag besuchen

«Sie möchte der Mannschaft 'Hallo' sagen», bestätigte Teammanager Oliver Bierhoff in Südtirol. «Meine Informationen sind, dass sie vorhat, am Sonntag bei uns vorbeizuschauen», sagte Bierhoff in Eppan und bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung «Die Welt».

Die Kanzlerin wolle bei ihrem Besuch im DFB-Teamhotel keine große Inszenierung, erläuterte Bierhoff. «Es ist schön von ihr zu hören, wie sie die Situation der Mannschaft grundsätzlich beim Turnier sieht.» Es werde sicherlich wieder «ein nettes Beisammensein».

Besuche der Kanzlerin bei der deutschen Nationalmannschaft haben Tradition. Ob Merkel auch ein Spiel bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) besuchen wird, ist unbekannt. Merkel erlebte auch den Finaltriumph vor vier Jahren in Brasilien mit. Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt in der «Bild»-Zeitung gesagt: «Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Angela Merkel ein Spiel von uns in Russland besucht.»