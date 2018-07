Black Eyed Peas kommen nach Deutschland

Die Black Eyed Peas wurden 2003 mit ihrem dritten Album «Elephunk» und Hits wie «Shut Up», «Where Is The Love» und «Let’s Get It Started» auch in Deutschland bekannt. Das letzte Studioalbum «The Beginning» der sechsmaligen Grammy-Gewinner liegt acht Jahre zurück. Die langjährige Sängerin Fergie hatte sich im vergangenen Jahr von der Gruppe getrennt.