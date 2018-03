«Black Panther» springt auf die Eins

Deutsche Kinocharts

Baden-Baden (dpa) - Der Superhelden-Film «Black Panthera» ist auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts gesprungen. In seiner dritten Einspielwoche brachte es der Science-Fiction-Actionfilm auf weitere 218 000 Besucher und überschritt damit die Marke von einer Million Zuschauern in Deutschland, wie Media Control am Montag berichtete.