Boateng auf Comeback-Kurs: «Es sieht wirklich sehr gut aus»

«Im Moment kann ich versprechen, dass ich dabei bin, ja! Es sieht wirklich sehr gut aus», sagte der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern München der «Bild am Sonntag». Boateng rechnet damit, dass er in den kommenden Tagen wieder voll ins Mannschaftstraining des Nationalteams einsteigen kann. «Ich bin gut im Plan, aber ich will kein Risiko eingehen», sagte Boateng.

Der Bayern-Verteidiger hatte sich die Verletzung im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid im April zugezogen.