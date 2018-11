«Bohemian Rhapsody» startet furios

Deutsche Kinocharts

Rami Malek hat sich in Freddie Mercury verwandelt. Foto: Fox Deutschland

Rami Malek hat sich in Freddie Mercury verwandelt. Foto: Fox Deutschland

Baden-Baden (dpa) - «We Are The Champions» - der Queen-Hit gilt auch für den neuen Film über Queen-Frontmann Freddie Mercury: «Bohemian Rhapsody» startete in den deutschen Kinos furios.