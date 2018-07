Bonga unterschreibt bei NBA-Club Los Angeles Lakers

Details zur Laufzeit des Kontraktes wurden nicht mitgeteilt. Der Aufbauspieler soll bereits an diesem Samstag in der Summer League in Las Vegas erstmals zum Einsatz kommen.

Damit wird Bonga Teamkollege von NBA-Superstar LeBron James und Rookie Moritz Wagner. Der 21-jährige Berliner Wagner war beim diesjährigen NBA-Draft von den Lakers als 25. Spieler gezogen worden. Der 2,03 Meter große Nationalspieler Bonga kam wenig später als 39. in der Talente-Lotterie zu den Philadelphia 76ers, wurde aber nach Los Angeles transferiert. Die Skyliners erhalten laut Medienberichten eine Ausbildungsentschädigung von rund 600 000 Euro.

Sollten Bonga und Wagner den Sprung in den endgültigen Lakers-Kader schaffen, wären sie die nächsten deutschen NBA-Profis. Neben Altmeister Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber bei den Dallas Mavericks sowie Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks und Daniel Theis bei den Boston Celtics sind vier deutsche Spieler in der neuen NBA-Spielzeit sicher dabei. Bei Paul Zipser haben die Chicago Bulls eine Option auf die Verlängerung des Vertrages.