Boris Becker bedankt sich für Unterstützung

«Ich bin überwältigt und sehr berührt von all den positiven/lieben/emotionalen Botschaften an mich...», schrieb der 50-Jährige in der Nacht zu Mittwoch bei Twitter. Er habe «wirklich noch ein paar Freunde! Vielen Dank», fuhr er fort. Zudem postete er eine Nachricht in englischer Sprache mit ähnlichem Wortlaut. In Antworten auf die Nachricht fanden viele Twitter-Nutzer aufmunternde Worte für Becker.

Ein Anwalt des dreifachen Wimbledon-Siegers hatte am Dienstag mitgeteilt, die Trennung sei «einvernehmlich und freundschaftlich» erfolgt. Die Tennis-Legende und das niederländische Model hatten sich 2005 kennengelernt und im Juni 2009 geheiratet.

Becker ist momentan als TV-Experte bei den French Open in Paris für Eurosport im Einsatz.