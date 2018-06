Brasiliens Coach Tite: Neymar noch nicht zu 100 Prozent fit

Brasiliens Superstar

Rostow am Don (dpa) - Brasiliens Trainer Tite hat vor dem WM-Auftaktspiel des Rekord-Weltmeisters gegen die Schweiz vor zu hohen Erwartungen an Superstar Neymar gewarnt. «Neymar ist noch nicht wieder zu 100 Prozent fit», sagte der 57-Jährige in Rostow am Don.