Bruce Willis spielt den Boxtrainer von Mike Tyson

Der britische Schauspieler Rupert Friend (36) gibt damit sein Spielfilm-Regiedebüt, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten.

Die Story spielt in den 1980er Jahren in New York. D'Amato (1908 - 1985), der zuvor Boxer wie José Torres und Floyd Patterson trainierte, entdeckte damals das Talent des 13-jährigen Tyson und formte aus dem Ghetto-Kind einen Champion. 1986 wurde Tyson mit 20 Jahren jüngster Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten.

Letztlich sei dies eine Geschichte über die «große Liebe zwischen zwei wilden Talenten», sagte Friend laut «Variety». Der Brite will im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen. Für die Tyson-Rolle wird noch ein Darsteller gesucht. Friend, der auch das Drehbuch liefert, ist als Schauspieler vor allem aus Kostümfilmen wie «Stolz und Vorurteil», «Chéri» und «Young Victoria» bekannt. Zuletzt war er in «Hitman: Agent 47» und «The Death of Stalin» zu sehen.