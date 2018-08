Bruder-Duell in Washington: Alexander gegen Mischa Zverev

Der 21 Jahre alte Alexander setzte sich in seinem Zweitrunden-Duell gegen den Tunesier Malek Jaziri mit 6:2, 6:1 durch, nachdem die Tennis-Partie am Vortag wegen Regens nach dem ersten Satz abgebrochen worden war. Der neun Jahre ältere Mischa bezwang den US-Amerikaner Tim Smyczek mit 6:2, 7:6 (9:7). In der ersten Runde hatten beide ein Freilos.

«Ich kenne ihn nicht so gut, wir haben ja noch nie gegeneinander gespielt», sagte Alexander Zverev nach seinem Sieg scherzhaft zum bevorstehenden Familientreffen in der amerikanischen Hauptstadt. Zwei Mal standen sich die beiden Brüder bislang bei Turnieren in Spielen der Qualifikation gegenüber, beide Duelle gewann Mischa. Auf der höchsten Ebene gab es aber noch keine Partie zwischen den beiden Zverevs, obwohl beide zusammen bereits 539 ATP-Matches bestritten haben.

«Ich denke, das wird ein sehr interessanter Tag», sagte Mischa vor der Partie in der deutschen Nacht zum Freitag. «Es ist definitiv nicht einfach nur ein weiteres Match», sagte Titelverteidiger Alexander Zverev, Nummer drei der Welt. «Es ist ein besonderer Tag, denn nicht viele Familien können von sich sagen, dass zwei Brüder auf diesem Niveau gegeneinander gespielt haben.»