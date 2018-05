Bundespräsident gratuliert Kosslick zum 70. Geburtstag

«Als Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin haben Sie dieses größte Publikumsfestival der Welt nicht nur künstlerisch geprägt, sondern es immer auch im Zeitgeschehen positioniert», heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben Steinmeiers. «Die Freiheit der Kunst frei von politischen Aufgaben und Bedrängnissen ist Ihr Credo. Umso mehr haben Sie insistiert, dass die Berlinale die künstlerische Auseinandersetzung mit den drängenden Themen unserer Zeit sucht.»

Kosslicks Arbeit sei getragen von der Überzeugung, dass Filme das politische und gesellschaftliche Klima in einem Land verändern können. «Mit Ihrem Wirken haben Sie das kulturelle Ansehen unseres Landes bereichert und ich füge hinzu: auch mir jedes Jahr großes Kinovergnügen geschenkt», so Steinmeier. Kosslick feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Sein Vertrag als Berlinale-Direktor läuft noch bis Mai 2019. Seine Nachfolge ist noch offen.