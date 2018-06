Camila Cabello auf Tour: Stopp in Berlin

Im Rahmen ihrer «Never Be The Same»-Tour kommt der Shootingstar jetzt auch für ein Konzert nach Deutschland. Am 18. Juni tritt Camila Cabello im Berliner Tempodrom auf.

Mit «Havana» hat die Tochter eines Mexikaners und einer Kubanerin, die in den USA aufgewachsen ist, die Tür zu einer erfolgreichen Solokarriere weit aufgestoßen. Nimmt man Audio und Video zusammen, dann hat der Song auf YouTube bereits 1,8 Milliarden Klicks.

Dabei hat die frühere Fifth-Harmony-Sängerin wohltuend darauf verzichtet, auf ihrem Debüt «Camila» die erprobte Latin-Erfolgsformel endlos zu variieren. Schmissige R&B-Songs wechseln sich dort mit Balladen kontrastreich ab. Und ein paar neue Songs hat die Erfolgssängerin auf ihrer Tour auch noch im Programm.

Nach dem Berliner Konzert geht es für Camila Cabello dann direkt nach Paris und zum Festival Isle of Wight, um schließlich im Londoner Wembley Stadion zusammen mit Charli XCX an zwei Tagen Taylor Swift zu supporten. Vielleicht schaut ja auch Sir Elton John vorbei, der ein großer Bewunderer von Camila Cabello ist.