Carell und Wilson ehren verstorbenen Kollegen Hugh Dane

Dane starb laut einer Todesanzeige des «Los Angeles Inner City Cultural Centers» bei Facebook bereits am 16. Mai im Alter von 75 Jahren. Wilson teilte die Anzeige am Montag (Ortszeit) bei Twitter: «Er war einer der ganz Großen. So gütig, witzig, talentiert. Wir werden ihn alle vermissen», schrieb der 52-Jährige. Dazu postete er eine Szene aus «The Office», in der er mit Dane und Carell zu sehen ist.

Carell antwortete auf die Nachricht: «Was für ein großartiger Typ». Dane hatte in der Serie, die von 2005 bis 2013 vom Sender NBC ausgestrahlt wurde, einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gespielt. Zudem war er unter anderem im Kinofilm «Brautalarm» und in den Fernsehserien «Der Prinz von Bel-Air» und «Friends» zu sehen.