Cher will Beziehungen künftig geheim halten

Privatleben

München (dpa) - Pop-Ikone Cher will ihre Beziehungen zukünftig vor der Presse verstecken: «Es ist unmöglich, einen Freund zu haben, wenn man so in der Öffentlichkeit steht.» Derzeit habe sie aber keinen festen Freund, sagt die 72 Jahre alte US-amerikanische Sängerin der Münchner «tz».