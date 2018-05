Chris Evans setzt auf Katastrophen-Thriller

Neues aus Hollywood

Chris Evans 2016 in Hollywood. Foto: Paul Buck

Chris Evans 2016 in Hollywood. Foto: Paul Buck

Los Angeles (dpa) - Von «Avengers» nach «Greenland»: der Superhelden-Darsteller Chris Evans (36) soll in dem geplanten Survival-Thriller «Greenland» eine Hauptrolle übernehmen. Der südafrikanische Regisseur Neill Blomkamp, durch den Science-Fiction-Film «District 9» bekannt, will vor Jahresende mit den Dreharbeiten beginnen, wie das Kinoportal «Deadline.com» am Sonntag berichtete.