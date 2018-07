Clueso kritisiert Politiker in Flüchtlingsdebatte

«Handgepäck»

Clueso bei der Verleihung des Radio-Preises 1Live Krone 2016 in Bochum. Foto: Henning Kaiser

Berlin (dpa) - Der Sänger Clueso (38) ist entsetzt über politische Äußerungen in der aktuellen Flüchtlingsdebatte. «Es gibt Menschen, die haben Hass in sich, den kriegst du nicht weg. Es gibt aber auch Menschen, die kann man mit Argumenten wieder rüberholen und wachmachen. Wenn die sich von Politikern in diesem Land aber bestätigt fühlen, entwickelt sich zunehmend eine Meinung, die unmenschlich ist», sagte der Musiker («Du und Ich») der Deutschen Presse-Agentur.