Colin Farrell mit Mel Gibson in Rache-Thriller

Die Story dreht sich um frühere Marine-Soldaten, die sich an einer Bande rächen wollen wegen der Ermordung eines Freundes. Farrell war zuletzt in Filmdramen wie «Die Verführten» und «Roman J. Israel, Esq.» in den Kinos zu sehen. Gibson führte 2016 bei dem Kriegsfilm «Hacksaw Ridge» Regie und hat mit «Destroyer» ein weiteres Regie-Projekt geplant. Der Norweger Wirkola wurde durch Filme wie «What Happened To Monday?» (2017) und «Hänsel und Gretel: Hexenjäger» (2013) bekannt.