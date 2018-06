Confed-Cup-Fluch hält an: Auch Deutschland kein Weltmeister

Gleich vier Mal erwischte dieses Schicksal Rekordsieger Brasilien, der 1997, 2005, 2009 und 2013 das Konföderationen-Turnier gewann, ein Jahr später aber immer scheiterte. Nun reihte sich auch Deutschland bei der Endrunde in Russland ein. Im Vorjahr gab es noch den Sieg im Confed Cup, bei der WM in Russland ist nun erstmals sogar schon in der Vorrunde Schluss.

Jahr Sieger Confed-Cup Jahr Abschneiden WM Weltmeister 1992° Argentinien 1994 Achtelfinale Brasilien 1995° Dänemark* 1998 Viertelfinale Frankreich 1997 Brasilien 1998 Finale Frankreich 1999 Mexiko* 2002 Achtelfinale Brasilien 2001 Frankreich 2002 Vorrunde Brasilien 2003 Frankreich* 2006 Finale Italien 2005 Brasilien 2006 Viertelfinale Italien 2009 Brasilien 2010 Viertelfinale Spanien 2013 Brasilien 2014 Halbfinale Deutschland 2017 Deutschland 2018 Vorrunde ???

* Wegen weiteren Turniers nicht als amtierender Confed-Cup-Sieger bei WM

° Confed-Cup hieß noch König-Fahd-Pokal