Costa Rica will wieder überraschen

Viertelfinalist 2014

Will mit Costa Rica auch in Russland für eine Überraschung sorgen: Trainer Oscar Ramirez. Foto: Jeffrey Arguedas/EFE

Samara (dpa) - Vier Jahre nach dem überraschenden Viertelfinaleinzug bei der WM in Brasilien will Costa Rica auch in Russland für positive Schlagzeilen sorgen. Allerdings spiele die Weltmeisterschaft 2014 in den Köpfen der Spieler keine Rolle mehr, sagte Kapitän Giancarlo Gonzalez in Samara.