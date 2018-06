DFB-Team im WM-Quartier in Sotschi angekommen

Vor Schweden-Spiel

Der deutsche Mannschaftsbus fährt vor dem Hotel in Sotschi vor. Foto: Christian Charisius

Sotschi (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstagabend ihr Quartier in Sotschi bezogen. Dort bereitet sich die DFB-Auswahl auf das zweite Gruppenspiel am Samstag (20.00 Uhr) gegen Schweden vor.