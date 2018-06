DFB will in Russland «Botschaften senden»

Dialog statt Boykott

Watutinki (dpa) - Auch über die vier Eckfahnen hinaus wollen der Deutsche Fußball-Bund und seine Nationalmannschaft in Russland «die richtigen Botschaften senden». Das betonte Verbands-Präsident Reinhard Grindel in der offiziellen Team-Broschüre, die am 13. Juni online erschien.