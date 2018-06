Dänemark beim Test in Schweden ohne Starspieler Eriksen

Der Offensivspieler von Tottenham Hotspur bleibt in Dänemark bei seiner schwangeren Frau, da die Geburt des Kindes kurz bevor steht. Für Eriksen wird in Stockholm am Samstag Michael Krohn-Dehli auf der Spielmacherposition agieren, kündigte Trainer Age Hareide an.

Neben Eriksen werden auch Nicklas Bendtner, Andreas Cornelius und Andreas Bjelland im vorletzten Test der Dänen vor der WM in Russland fehlen. Das Trio ist verletzt und muss um eine WM-Teilnahme bangen. Hareide muss bis Montag noch vier Spieler aus seinem 27-Mann-Kader streichen. «Bei ihnen ist es ein Wettlauf gegen die Zeit», sagte Hareide.